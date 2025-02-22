W Walery Штаты таким образом хотят спасти много знающего еленского от Российского суда. Сколько он и по его указаниям убили мирных граждан? А атаки дальнобойными ракетами вглубь России? Однако Штаты предъявляют в вину зеле только одного блогера...

Житель Империи Саддам Хусейн, Каддафи, Усама бен Ладен и другие тоже когда-то были хорошими друзьями штатов, однако как штаты с ними расправились! Наркозеля не самый ценный кадр, и уже практически отработанный материал, с ним будет тоже самое.