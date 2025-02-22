Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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W
Walery
Штаты таким образом хотят спасти много знающего еленского от Российского суда.  Сколько он и по его указаниям убили мирных граждан? А атаки дальнобойными ракетами вглубь России?  Однако Штаты предъявляют в вину зеле только одного блогера...
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19 час.
Житель Империи
Саддам Хусейн, Каддафи, Усама бен Ладен и другие тоже когда-то были хорошими друзьями штатов, однако как штаты с ними расправились! Наркозеля не самый ценный кадр, и уже практически отработанный материал, с ним будет тоже самое.
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15 час.
Eduard
Да Зелю на родине повесить надо.Миллионы трупов,это не Порошенко,а Зеленского работа.Вся война держится на нем.В его власти было и есть её прекратить!
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15 час.
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