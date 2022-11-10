Ультрас «Лацио» поддержали посла ЧМ-2022 после слов о гомосексуальности как «дефекте разума»: «Халид Салман, мы с тобой»

Фанаты «Лацио» поддержали посла ЧМ-2022 после его комментариев о гомосексуальности. Бывший игрок сборной Катара и «Аль-Садда» Халид Салман, выступающий в роли амбассадора ЧМ-2022, в интервью немецкому каналу ZDF назвал однополую любовь «харамом» (греховное деяние, запрещенное в исламе – Sports.
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