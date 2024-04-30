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Царьград

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В Якутии провалился под лед грузовик "Урал" с 12 пассажирами

В Якутии провалился под лед грузовик "Урал" с 12 пассажирами

Грузовой "Урал", в котором находились люди, ушел под лед в Алданском районе в Якутии.В Якутии провалился под лед грузовой автомобиль, в кузове которого находилось 12 человек, сообщает Служба Спасения Республики Саха.

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