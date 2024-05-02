Экс-депутат Полищук: В трагедии в Одессе погибли как минимум 51 человек

В трагедии в Одессе, которая произошла второго мая 2014 года, погиб как минимум 51 человек. Об этом РИА Новости сообщил экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук, ставший свидетелем произошедших событий.
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