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Экс-депутат Полищук: В трагедии в Одессе погибли как минимум 51 человек

Экс-депутат Полищук: В трагедии в Одессе погибли как минимум 51 человек

В трагедии в Одессе, которая произошла второго мая 2014 года, погиб как минимум 51 человек. Об этом РИА Новости сообщил экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук, ставший свидетелем произошедших событий.

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