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Кроссовер Li L9 Livis: старт продаж в РФ и полный список опций

Кроссовер Li L9 Livis: старт продаж в РФ и полный список опций

Паркетник Li Auto второго поколения стал длиннее, мощнее и теперь доступен для заказа в России. На местном рынке новинка предлагается только в одной, максимально укомплектованной версии.

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