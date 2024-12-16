Утро - самое унылое время суток. Прям бесит. 😤 Особенно зимой. Я не знаю, где Пушкин брал освежающий морозец, Фет снежные узоры, Бунин яркий пурпур, Тютчев лёгкую цепь пуховую, а Есенин - шёлковый ковёр.
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Утро - самое унылое время суток. Прям бесит. 😤 Особенно зимой. Я не знаю, где Пушкин брал освежающий морозец, Фет снежные узоры, Бунин яркий пурпур, Тютчев лёгкую цепь пуховую, а Есенин - шёлковый ковёр.