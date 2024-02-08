Яблоков перешел в танцы на льду и пробует кататься с Ушаковой

20-летний Илья Яблоков решил сменить вид фигурного катания. Известный одиночник, в декабре занявший 9-е место на чемпионате России и в 2022 году выигрывавший юниорский ЧР, продолжит карьеру в танцах на льду.
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