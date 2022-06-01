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Даниил Медведев может через 10 дней вернуть себе звание первой ракетки мира. Спасибо за такую возможность надо сказать… британским русофобам

Даниил Медведев может через 10 дней вернуть себе звание первой ракетки мира. Спасибо за такую возможность надо сказать… британским русофобам

Теннисный рейтинг полон парадоксов и сложных хитросплетений. Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в 4-м круге «Ролан Гарроса» Марину Чиличу, может стать первой ракеткой после вчерашнего поражения серба Новака Джоковича в четвертьфинале.

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