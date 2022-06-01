Даниил Медведев может через 10 дней вернуть себе звание первой ракетки мира. Спасибо за такую возможность надо сказать… британским русофобам

Теннисный рейтинг полон парадоксов и сложных хитросплетений. Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в 4-м круге «Ролан Гарроса» Марину Чиличу, может стать первой ракеткой после вчерашнего поражения серба Новака Джоковича в четвертьфинале.
Теннисный рейтинг полон парадоксов и сложных хитросплетений. Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в 4-м круге «Ролан Гарроса» Марину Чиличу, может стать первой ракеткой после вчерашнего поражения серба Новака Джоковича в четвертьфинале.
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