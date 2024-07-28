Осенью цены на продукты в украинских магазинах подскочат на треть. Тому есть две причины: перебои с электричеством и неурожай

© РИА Новости Павел Паламарчук2 дня назад 471 прочитал На Украине ускоряется рост цен на продовольствие, пишет "Страна".
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