Небензя: к эскалации в секторе Газа привело блокирование США мирных инициатив

К эскалации в секторе Газа привело блокирование Соединенными Штатами мирных инициатив. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при ООН.
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