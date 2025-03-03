ВС России продвигаются на правом берегу реки Оскол в Харьковской области

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на правом берегу реки Оскол в районе поселка Двуречная.
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