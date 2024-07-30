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Регионы России

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Главный тренер "Ак Барса" Гелашвили ожидает от нового сезона КХЛ максимальных результатов

Главный тренер "Ак Барса" Гелашвили ожидает от нового сезона КХЛ максимальных результатов

Главный тренер "Ак Барса" Георгий Гелашвили поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ. Он отметил, что пока не хочет слишком много думать, но каждое новое начало всегда вселяет максимум надежд.

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