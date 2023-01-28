До рассвета еще часа три, но сна ни в одном глазу. Бабушка Ульяна заправила кровать, привела себя в порядок и, вздрагивая от утреннего холода, занялась печкой.
Популярные статьи
- Доброе утро советского ребенка – попросил сына поделиться детскими воспоминаниями. Делюсь неожиданным открытием
- Стоят в курилке три гинеколога: — А что это мы все о работе и о работе? Давай что-ли о бабах
- Спорить с женщиной - как охотиться на слона: если с первого аргумента не убил - беги со всех ног...
Свежие комментарии