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"Почему одна гречка стоит 39 рублей, а другая 114?": пользователи разбираются в вопросах ценообразования на примере популярной крупы

"Почему одна гречка стоит 39 рублей, а другая 114?": пользователи разбираются в вопросах ценообразования на примере популярной крупы

Казалось бы, что может быть проще крупы? Гречка она и в Африке гречка. Как и рис. Но зайдите в любой магазин, и глаза разбегутся: гречка за 39 рублей и гречка за 114, рис за 66 и за 144.

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