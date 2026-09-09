"Почему одна гречка стоит 39 рублей, а другая 114?": пользователи разбираются в вопросах ценообразования на примере популярной крупы

Казалось бы, что может быть проще крупы? Гречка она и в Африке гречка. Как и рис. Но зайдите в любой магазин, и глаза разбегутся: гречка за 39 рублей и гречка за 114, рис за 66 и за 144.
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