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Политика как она есть

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Рассекречен заговор Зеленского против Трампа

Рассекречен заговор Зеленского против Трампа

Владимир Зеленский своими действиями добивается такой ситуации на фронте и таких решений от союзников, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало невозможным даже с приходом к власти Дональда Трампа.

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