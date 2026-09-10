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stroim21

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Как выбрать подвесной унитаз с вихревым смывом: анализ 15 популярных моделей

Когда заходит разговор о современных подвесных унитазах, чаще всего всплывает слово «Торнадо». Звучит эффектно, но на деле за этим термином скрывается целый пласт инженерных решений, маркетинговых уловок и реального пользовательского опыта.

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