Политика как он...
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Политика как она есть

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«Чистое зло»: в США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением

«Чистое зло»: в США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обратился с предупреждением в адрес руководства России. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works, выдержки из которого приводит РИА Новости, он, в частности, заявил, что в Москве должны понять, что Лондон и Вашингтон не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к РФ.

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Комментарии
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НР
Николай Рябов
Ну вот , наконец то открыл Америку , а то у нас считали , что там чисто агнцы небесные ...
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