«Чистое зло»: в США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обратился с предупреждением в адрес руководства России. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works, выдержки из которого приводит РИА Новости, он, в частности, заявил, что в Москве должны понять, что Лондон и Вашингтон не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к РФ.