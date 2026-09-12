В Перми подросток избил водителя трамвая и попал под следствие

В Пермском крае задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в хулиганских действиях с применением насилия.
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