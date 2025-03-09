Загадочная аномалия в Антарктиде: дыра с теплой водой и неизвестный сигнал из космоса Ирина ВальковаВ 1992 году российский ученый Владимир Рыбин сделал необычное открытие в Антарктиде, которое до сих пор вызывает множество вопросов и оставляет исследователей в поисках ответов.