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Загадочная аномалия в Антарктиде: дыра с теплой водой и неизвестный сигнал из космоса

Загадочная аномалия в Антарктиде: дыра с теплой водой и неизвестный сигнал из космоса

Загадочная аномалия в Антарктиде: дыра с теплой водой и неизвестный сигнал из космоса Ирина ВальковаВ 1992 году российский ученый Владимир Рыбин сделал необычное открытие в Антарктиде, которое до сих пор вызывает множество вопросов и оставляет исследователей в поисках ответов.

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