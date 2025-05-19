Австрия говорит, что нейтралитет – не помеха для отправки войск на Украину

Министр обороны «нейтральной» Австрии Клаудиа Таннер в интервью немецкому изданию Die Welt хаявила, что ее страна не исключает возможность вступления в потенциальную миротворческую миссию на Украине в рамках «коалиции желающих», однако это будет зависеть от мандата этой миссии.