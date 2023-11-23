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Глава Евросовета после встречи с Зеленским заявил, что «украинское наступление не провалилось»

Глава Евросовета после встречи с Зеленским заявил, что «украинское наступление не провалилось»

Глава Европейского совета Шарль Мишель после последней встречи 21 ноября с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, заявил, что не считает, что украинское наступление провалилось, поскольку имеет успехи в Черном море, – сообщает в четверг, 23 ноября, украинское издание Kyiv Independent.

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