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Царьград

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Аделия Петросян раскрыла эмоции перед прокатами сборной России

Аделия Петросян раскрыла эмоции перед прокатами сборной России

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян, сменившая тренера, полна радости перед контрольными прокатами сборной 19 и 20 сентября в Москве.

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