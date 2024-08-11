Политика как он...
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Политика как она есть

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Москалькова обратилась в ООН после атаки ВСУ на жилой дом в Курской области

Москалькова обратилась в ООН после атаки ВСУ на жилой дом в Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем личном блоге, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить «терроризм» со стороны Украины в связи с атакой на жилой дом в Курской области.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Да хрен с прибором сраная оон на вас ложила. Они сказали что террористы всу действовали правильно. Жуйте сопли дальше они так и в мой Крым войдут а вы снова гоаном умоетесь.
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15 час.
E
Ed
Действительно странно - идет война с западом и самые придурочные правдолюбы жалуются западу на запад же и осуждает этот запад за отсутствие поддержки (в лом писать их с большой буквы, говнецо ведь нехилое это стадо пидаров). С ума сходят не токмо пиндосы.
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15 час.
Анна Ахметзянова
&quot;Надежда-мой компас земной,а удача награда за смелость...&quot; Хорошие слова из песни &quot;Надежда&quot;.
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15 час.

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