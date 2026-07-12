Теванян назвал арест соратницы давлением на оппозицию

Лидер оппозиционной партии «Мать Армения» Андраник Теванян, находящийся в следственном изоляторе, назвал арест своей соратницы Арегназ Манукян продолжением масштабного давления на возглавляемую им политическую силу.
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