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США направят на Украину советника для борьбы с коррупцией

США направят на Украину советника для борьбы с коррупцией

США намерены отправить на Украину советника по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает РИА Новости.В Белом доме уточнили, что советник будет направлен в Министерство по стратегическим отраслям Украины для противодействия коррупции и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли.

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