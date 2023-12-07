США направят на Украину советника для борьбы с коррупцией

США намерены отправить на Украину советника по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает РИА Новости.В Белом доме уточнили, что советник будет направлен в Министерство по стратегическим отраслям Украины для противодействия коррупции и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли.