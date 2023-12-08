Канада запретила ввоз часов, секундомеров и украшений из России   

Канада ввела новые ограничения на импорт российских алмазов и связанных с ними ювелирных изделий. Список товаров, которые запрещено ввозить в страну, опубликован на официальном сайте правительства Канады, документ датирован 5 декабря.
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