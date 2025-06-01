Вот такое праздничное настроение СЕГОДНЯ дарит не только своим покупателям, но и всем проезжающим по улице Ленина, магазин"Умка".
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Вот такое праздничное настроение СЕГОДНЯ дарит не только своим покупателям, но и всем проезжающим по улице Ленина, магазин"Умка".