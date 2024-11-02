Новости СВО. ВС РФ перешли в наступление на Донбассе общим фронтом в 70 км. Карта боевых действий на сегодня на Украине 03.11.2024

В ВСУ заявили о возможной катастрофе на фоне прорыва возле Дзержинска. ВС РФ перешли в наступление на Донбассе общим фронтом в 70 км Российские войска ведут масштабное наступление на Донбассе, охватывая фронт протяженностью около 70 километров.
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