Новости СВО. ВС РФ перешли в наступление на Донбассе общим фронтом в 70 км. Карта боевых действий на сегодня на Украине 03.11.2024

В ВСУ заявили о возможной катастрофе на фоне прорыва возле Дзержинска. ВС РФ перешли в наступление на Донбассе общим фронтом в 70 км Российские войска ведут масштабное наступление на Донбассе, охватывая фронт протяженностью около 70 километров.