Огромный участок на Пашенном мэрия Красноярска продала всего за 2,6 млн рублей

Крупный земельный участок на месте бывшей судоверфи на Пашенном был продан за копейки. Пять лет назад мэрия уступила огромную территорию площадью в 167 тысяч квадратных метров всего за 2 миллиона 698 тысяч рублей.
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