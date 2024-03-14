Суд в США отказал Трампу в прекращении дела о хранении секретных документов

Global Look Press/Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos Суд в США отказал защите экс-президента США Дональда Трампа в ходатайстве о прекращении дела о ненадлежащем хранении секретных документов в его поместье Мар-о-Лаго во Флориде, следует из судебного документа.