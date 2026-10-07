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Царьград

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Экс-глава ТСН в Челябинске пойдет под суд за долг в 19,6 млн

Экс-глава ТСН в Челябинске пойдет под суд за долг в 19,6 млн

Уголовное дело бывшего руководителя ТСН «Тракторосад №3» о злостном уклонении от погашения 19,6 млн рублей долга перед «Уральской энергосбытовой компанией» поступило в Тракторозаводской районный суд Челябинска.

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