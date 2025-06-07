В поселке Победа Адыгеи строится новая врачебная амбулатория

В поселке Победа Майкопского района продолжается строительство новой врачебной амбулатории. Работы ведутся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
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