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Вести Севастополь

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Сбил пешехода и скрылся с места ДТП: в Крыму осудят водителя иномарки

В Сакском районе сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП водитель иномарки предстанет перед судом.В июле текущего года в тёмное время суток мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, двигался по одной из дорог Сакского района.

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