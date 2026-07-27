МВД России выявило новый метод кражи аккаунтов Telegram

Мошенники освоили новый способ похищения аккаунтов в Telegram без необходимости ввода паролей и SMS. МВД России обнаружило программу "Обновление телеметрии Windows", крадущую данные сессий и получающую доступ к учетным записям.
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