В декабре прошлого года сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана по имени Равшан, суд постановил выдворить иностранного специалиста на родину, но неожиданно произошло ЧУДО! «Братья» из ОПГ-диаспоры посоветовали Равшану обратиться к «решале» Ольге Родиной и случилось ЧУДО, гуманный многонациональный суд заменил административное выдворение на штраф.
"Решала" для ОПГ-диаспор
Комментарии
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Владимир Грачев
До тех пор, пока такие россияне не будут сидеть в тюрьме, проблема не исчезнет. Сама не рассосётся! Отсидка должна сопровождаться ПОЛНОЙ конфискацией всего, что она имеет, в том числе и то, что переписано на родственников и знакомых.
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