"Решала" для ОПГ-диаспор

Владимир Грачев

До тех пор, пока такие россияне не будут сидеть в тюрьме, проблема не исчезнет. Сама не рассосётся! Отсидка должна сопровождаться ПОЛНОЙ конфискацией всего, что она имеет, в том числе и то, что переписано на родственников и знакомых.