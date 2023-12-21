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Немецкий журнал: Киеву для восполнения потерь в рядах ВСУ требуется ежемесячно рекрутировать двадцать тысяч новобранцев

Немецкий журнал: Киеву для восполнения потерь в рядах ВСУ требуется ежемесячно рекрутировать двадцать тысяч новобранцев

Украинская армия несет огромные потери, пытаясь добиться хоть какого-то успеха на фронте. Немецкий информационно-политический журнал Focus сообщает, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют убитыми и ранеными в среднем около 800 военнослужащих.

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