Украинская армия несет огромные потери, пытаясь добиться хоть какого-то успеха на фронте. Немецкий информационно-политический журнал Focus сообщает, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют убитыми и ранеными в среднем около 800 военнослужащих.
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