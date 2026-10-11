В Киеве после взрыва вновь начались перебои со светом и водой

После взрыва в части районов левобережья украинской столицы пропали электричество и водоснабжение. Одновременно в Киеве повторно объявлена воздушная тревога жёлтого уровня на фоне нового налёта беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Москве взорвана...
- Террорист готовил...
- В Киеве дали поня...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым