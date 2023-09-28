Не доверять советам по контрацепции из соцсетей призвали в Нидерландах

Перечень фактов и мифов о контроле над рождаемостью в ответ на ненаучные истории, размещаемые в аккаунтах TikTok и Instagram опубликовал Совет по оценке лекарственных средств Нидерландов (MEB) в связи с отмечавшимся 26 сентября Всемирным днем контрацепции.
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