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Не доверять советам по контрацепции из соцсетей призвали в Нидерландах

Не доверять советам по контрацепции из соцсетей призвали в Нидерландах

Перечень фактов и мифов о контроле над рождаемостью в ответ на ненаучные истории, размещаемые в аккаунтах TikTok и Instagram опубликовал Совет по оценке лекарственных средств Нидерландов (MEB) в связи с отмечавшимся 26 сентября Всемирным днем контрацепции.

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