Не доверять советам по контрацепции из соцсетей призвали в Нидерландах

Перечень фактов и мифов о контроле над рождаемостью в ответ на ненаучные истории, размещаемые в аккаунтах TikTok и Instagram опубликовал Совет по оценке лекарственных средств Нидерландов (MEB) в связи с отмечавшимся 26 сентября Всемирным днем контрацепции.