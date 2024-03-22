В Москве автобус потерял управление и протаранил два автомобиля

Пострадали два человека. В Москве городской автобус устроил ДТП с пострадавшими. Авария, как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, была зафиксирована около 06:00 пятницы, 22 марта, в районе дома №67 в Анадырском проезде на северо-востоке Москвы.