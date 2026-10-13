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Приговор по делу бывшего первого замгубернатора ХМАО Шипилова могут огласить на этой неделе

Приговор по делу бывшего первого замгубернатора ХМАО Шипилова могут огласить на этой неделе

Судебные разбирательства по уголовному делу бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взяток в размере 7,5 млн рублей, подошли к завершающему этапу — стадии судебных прений.

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