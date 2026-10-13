Приговор по делу бывшего первого замгубернатора ХМАО Шипилова могут огласить на этой неделе

Судебные разбирательства по уголовному делу бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взяток в размере 7,5 млн рублей, подошли к завершающему этапу — стадии судебных прений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии