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Китай

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Премьер Госсовета КНР посетил район старой революционной базы провинции Аньхой в преддверии праздника Весны

Хэфэй, 24 января /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян 22 января посетил район старой революционной базы в горах Дабешань в провинции Аньхой на востоке Китая в преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/.

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