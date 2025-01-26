Премьер Госсовета КНР посетил район старой революционной базы провинции Аньхой в преддверии праздника Весны

Хэфэй, 24 января /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян 22 января посетил район старой революционной базы в горах Дабешань в провинции Аньхой на востоке Китая в преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/.