Entire Ethiopian Football Team Vanishes In Sweden After Youth Tournament Via Remix News, Twenty Ethiopians connected to a youth football team disappeared in Sweden on the final day of the Gothia Cup youth tournament, prompting an international missing persons search.
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