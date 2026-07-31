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Zero Hedge

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Entire Ethiopian Football Team Vanishes In Sweden After Youth Tournament

Entire Ethiopian Football Team Vanishes In Sweden After Youth Tournament

Entire Ethiopian Football Team Vanishes In Sweden After Youth Tournament Via Remix News, Twenty Ethiopians connected to a youth football team disappeared in Sweden on the final day of the Gothia Cup youth tournament, prompting an international missing persons search.

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