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«Столото» принимает заявки на ежегодный конкурс грантов для НКО

«Столото» принимает заявки на ежегодный конкурс грантов для НКО

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» начал принимать заявки в рамках седьмого конкурса грантов на реализацию благотворительных проектов для НКО и благотворительных фондов, сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей.

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