Трамп: Ираном правят «двуличные люди», не желающие признавать переговоры с США Дональд Трамп назвал иранское руководство «двуличными людьми», под.
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Трамп: Ираном правят «двуличные люди», не желающие признавать переговоры с США Дональд Трамп назвал иранское руководство «двуличными людьми», под.
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