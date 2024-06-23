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Poejka

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Астрологический прогноз на неделю с 24 по 30 июня 2024 года для всех знаков Зодиака

Астрологический прогноз на неделю с 24 по 30 июня 2024 года для всех знаков Зодиака

ОВЕН (21.03 — 20.04) Влияние планет на этой неделе может вызвать перепады в вашем настроении. Если вы не будете готовы поделиться своими проблемами с близкими, это, не исключено, приведёт к недоразумениям и даже конфликтам, угрожающим вам стрессом.

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