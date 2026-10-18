Роспотребнадзор заблокировал свыше 51 тысячи сайтов, продававших запрещённые БАДы в России. Под блокировку попали ресурсы с незарегистрированной и потенциально опасной продукцией, содержащей токсичные компоненты и нежелательные примеси, вредные для здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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