Эксперт предрек крах Прибалтики при договоренности РФ и США по Украине

Global Look Press/Ohde/face to face В случае нахождения консенсуса между Россией и Соединенными Штатами по конфликту на Украине страны Прибалтики проиграют, так как они слишком далеко зашли в конфронтации с РФ, заявил РЕН ТВ президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.