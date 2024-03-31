Эксперт предрек крах Прибалтики при договоренности РФ и США по Украине

Global Look Press/Ohde/face to face В случае нахождения консенсуса между Россией и Соединенными Штатами по конфликту на Украине страны Прибалтики проиграют, так как они слишком далеко зашли в конфронтации с РФ, заявил РЕН ТВ президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
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