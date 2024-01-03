В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

Президентские выборы будут проходить в марте в течение трех дней Георгий Пашков, председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года.