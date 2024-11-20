Бельский поздравил с днем рождения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Парламентарий пожелал ему крепкого здоровья, сил и новых успехов на благо Русской православной церкви и всего Отечества Председатель ЗакСа Александр Бельский поздравил Его Святейшество и почетного гражданина Петербурга патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.