Бельский поздравил с днем рождения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Парламентарий пожелал ему крепкого здоровья, сил и новых успехов на благо Русской православной церкви и всего Отечества Председатель ЗакСа Александр Бельский поздравил Его Святейшество и почетного гражданина Петербурга патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.
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