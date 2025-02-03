Миф о «тьме кромешной» А. Васнецов. «Опричники въезжают в город» (эскиз декорации к опере П. И. Чайковского «Опричник»), 1911 год Введение опричнины 3 декабря 1564 года русский царь Иван Васильевич с семьёй внезапно выехал из столицы на богомолье.